«صرف القاهرة»: تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خلال عامين بـ900 مليون جنيه

استعرض المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، محاور تطوير منظومة عمل الشركة، لتشمل أعمال الإحلال والتجديد، المشروعات القومية، تحديث معدات الشركة، دراسة الأعمال المقترحة لتصريف مياه الأمطار.وأوضح، أن أعمال الإحلال والتجديد التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين بلغت قيمتها التقديرية 900 مليون جنيه، تشمل محطات المعالجة بقيمة 293 مليون جنيه، ومحطات الرفع الكبرى بقيمة 203 ملايين جنيه، محطات الرفع الصغرى بقيمة 45 مليون جنيه، خطوط الطرد بقيمة 120 مليون جنيه، شبكات الانحدار بقيمة 238 مليون جنيه.وأشار إلى أنه تم تحديث معدات شركة الصرف الصحى بالقاهرة بقيمة 230 مليون بتدعيمها بالكباشات، شفاطات النافورى، لودر، وبدالات، سيارات قلاب، أوناش.وتابع أن أحد المحاور الهامة لعمل الشركة المشروعات القومية بتحويلات المرافق الخاصة بمترو الأنفاق الخط الرابع (محطة الروضة)، تحويلات مترو الانفاق الخط الثالث (محطات الزمالك وناصر)، ومحاور تطوير الطرق، ومشروعات هيئة الطرق والكبارى،وأضاف أنه تم إنشاء 500 بالوعة أمطار بمحاور "جسر السويس- جوزيف تيت – كوبرى العروبة – كورنيش النيل –الاوتوستراد – شارع الصاعقة شامل خطوط انحدار من 6 بوصات إلى 15 بوصة بطول 12.5 كم بقيمة 83 مليون جنيه"، مشروع تحسين الصرف الصحى بالأوتوستراد بمدينة نصر لاستقبال مياه الأمطار بإنشاء خط 1200 مم بالأنفاق بطول 3 آلاف متر بقيمة 160 مليون جنيه، وتنفيذ حل عاجل لتحسين صرف صحى بمنطقة المنصة والنصب التذكاري بمحطة رفع بطاقة 6500 م3يوم وخط طرد قطر 250 مم بطول 1500 م بقيمة 5.5 مليون جنيه.وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالج، للحفاظ على منظومة الصرف الصحى والبيئة المحيطة، باعتبار أن الصرف الصناعى المخالف وغير المعالج أحد أهم الملوثات المؤثرة على مصادر المياه.جاء ذلك أثناء تكريم الشركات الفائزة فى مسابقة المنشآت المثالية فى مجال التخلص الآمن من الصرف الصناعى لعام 2018 - 2019 تحت شعار "إعادة استخدام الصرف الصحى المعالج ضرورة حتمية"، التى تنظمها شركة الصرف الصحى بالقاهرة، والتى تعقد للعام الثالث على التوالى.