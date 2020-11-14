رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قبل افتتاحه بأيام.. كل ما تريد معرفته عن محور كلابشة بأسوان (صور)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:02 م
محور كلابشة بأسوان
محور كلابشة بأسوان
علا غزال
طباعة
تستعد وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري، لافتتاح محور كلابشة على النيل بأسوان، وهو المحور الذي يطلق عليه محور بديل خزان أسوان.

ونستعرض في السطور التالية مجموعة من المعلومات حول المحور:

- تكلفة محور كلابشة 1.6 مليار جنيه.

- يبلغ طول محور كلابشة 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه.

- يتكون من 3 أعمال صناعية (2كوبري + نفق ) تشمل كوبرى على النيل بطول 2050 مترا، بالإضافة إلى نفق وكوبرى الطريق الصحراوي الغربي.

- يتكون من أعمال طرق بطول 3.3 كم.

- المحور يساهم فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره.

- يربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان - برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربي (القاهــرة – أسوان) عابرا نهر النيل والربط على طريق أسوان أبو سمبل.

- من المخطط أن يتم افتتاح المحور خلال الأسبوع المقبل.
محور كلابشة بأسوان
محور كلابشة بأسوان
محور كلابشة بأسوان
قبل افتتاحه بأيام.. كل ما تريد معرفته عن محور كلابشة بأسوان (صور)
محور كلابشة بأسوان
محور كلابشة بأسوان
محور كلابشة بأسوان
قبل افتتاحه بأيام.. كل ما تريد معرفته عن محور كلابشة بأسوان (صور)

موضوعات متعلقة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

حفلة سكر.. اعترافات شاب ألقى عشيقته من الطابق السابع بالتجمع

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

اعترافات «سفاح الجيزة»: سممت صاحبي وقطعت يد زوجتي السارقة بعد قتلها

الصور

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

image description

أمطار متقطعة على شوارع دمياط

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

وزيرة الصحة تكلف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة صلاح

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

ذات الـ12 عاما.. «كومار» تفوز بجائزة علمية في «الوهم البصري»

بيع خطاب يعود لـ بيتهوفن مقابل 275 ألف دولار في مزاد بأمريكا

دراسة: السود والآسيويون أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أضرار النوم على البطن

أيام زمان

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

«رفض مصاهرته».. سر غضب محمد رفعت من طه الفشني

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

اتحاد كتاب فرع وسط الدلتا ينعى سعيد الكفراوي

«ابنه في الطائرة».. لماذا أجل نجل الكفراوي إعلان خبر وفاته؟

تشييع جنازة القاص سعيد الكفراوي غدًا

«روز اليوسف» تقدم حلقات قصصية لـ هاني دعبس