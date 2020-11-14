قبل افتتاحه بأيام.. كل ما تريد معرفته عن محور كلابشة بأسوان (صور)

تستعد وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري، لافتتاح محور كلابشة على النيل بأسوان، وهو المحور الذي يطلق عليه محور بديل خزان أسوان.ونستعرض في السطور التالية مجموعة من المعلومات حول المحور:- تكلفة محور كلابشة 1.6 مليار جنيه.- يبلغ طول محور كلابشة 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه.- يتكون من 3 أعمال صناعية (2كوبري + نفق ) تشمل كوبرى على النيل بطول 2050 مترا، بالإضافة إلى نفق وكوبرى الطريق الصحراوي الغربي.- يتكون من أعمال طرق بطول 3.3 كم.- المحور يساهم فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره.- يربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان - برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربي (القاهــرة – أسوان) عابرا نهر النيل والربط على طريق أسوان أبو سمبل.- من المخطط أن يتم افتتاح المحور خلال الأسبوع المقبل.