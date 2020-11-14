رئيس «صرف صحي القاهرة»: تكويد 90% من المصانع وتوفيق أوضاع 387 منشأة

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة صرف صحى متميزة وآمنة ومستدامة بأعلى جودة وكفاءة للوصول إلى رضاء المواطن والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة، مؤكدا أن استدامة خدمات المياه والصرف الصحى أحد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.وأوضح الموقف الحالي للمنشآت الصناعية فى نطاق خدمة شركة القاهرة والبالغ عددها 14 ألف منشأة، واجمالى المنشآت المكودة 12 ألف و673 منشأة بنسبة تغطية 90%، وبلغ عدد المنشآت المخالفة التي تم منحها مهلة لتوفيق الأوضاع 450 منشأة وتم توفيق أوضاع 387 منشأة، وصدر قرار إزالة وصلة الصرف لـ 36 منشأة.وأشار إلى أن الشركة خصصت ضمن هيكلها الإداري إحدى الإدارات المسئولة عن التحكم فى الصرف الصناعى لاحكام الرقابة على الصرف النهائى للمنشآت الصناعية بالقاهرة الكبرى ومدينة شبرا الخيمة، ومنح الموافقة على استكمال إجراءات إصدار تراخيص التشغيل أو تجديدها للمنشآت الصناعية، والحفاظ على منظومة الصرف الصحى وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.وأضاف أن المسابقة تهدف إلى تحفيز مالكى المنشآت الصناعية وحثهم على الالتزام بالقانون وما له من مردود ايجابى على كفاءة محطات المعالجة والبيئة المحيطة، موضحا الفئات التى لها الحق فى الاشتراك بالمسابقة وهى المنشآت الصناعية الكبرى فى نطاق خدمة الشركة بالقاهرة الكبرى ومدينة شبرا الخيمة تتمثل فى (المصانع كثيفة الاستخدام للمياه، شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة والحكومية، محطات خدمة السيارات، الفنادق والعائمات).وقالت المهندسة عزة السيد رئيس قطاع خدمة العملاء، إن شركة الصرف الصحى بالقاهرة أعلنت عن إقامة مسابقة المنشآت الصناعية المثالية للعام الرابع 2020-2019 تحت شعار "تعظيم الإستفادة من مياه الصرف الصناعى المعالج مطلب قومى"، على أن يفتح باب الإشتراك من اليوم وحتى 2021-03-31.وعن مجهودات الشركة فى مواجهة تحديات الصرف الصناعى،أشارت، أن أبرز تلك التحديات عدم قناعة أصحاب المنشآت الصناعية بالالتزام بمعايير القانون ويتم عقد ندوات وتخصيص خدمة للرد على الاستفسارات لتغيير تلك القناعات.فيما أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالج، للحفاظ على منظومة الصرف الصحى والبيئة المحيطة، باعتبار أن الصرف الصناعى المخالف وغير المعالج أحد أهم الملوثات المؤثرة على مصادر المياه.جاء ذلك أثناء تكريم الشركات الفائزة فى مسابقة المنشآت المثالية فى مجال التخلص الآمن من الصرف الصناعى لعام 2018 - 2019 تحت شعار "إعادة استخدام الصرف الصحى المعالج ضرورة حتمية"، التى تنظمها شركة الصرف الصحى بالقاهرة، والتى تعقد للعام الثالث على التوالى.