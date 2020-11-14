إحباط تهريب 67 باروكة شعر طبيعي في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رأفت وهيب، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب 67 باروكة شعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحي رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، اشتبهت نورا السيد عبد الحميد، رئيس قسم اللجنة الجمركية، في أحد الركاب المصريين القادمين أثتاء محاولته الخروج من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "الإكسراي"، ما أظهر وجود عبوات تكرارية متماثلة، وبالعرض على مدير الحركة جرى تفتيش حقائب الراكب يدويا، فتبين وجود كميات من مستلزمات زرع الشعر، وبفتح مجموعة لفائف أشبه بأكياس المخدات، تبين أن بداخلهم 67 باروكة شعر طبيعي لم تظهر على جهاز الفحص لأن كثافتها متقاربة مع كثافة الملابس.وقرر الدكتور ماجد موسى، مدير عام الإدارة العامة لشؤون مبنى الركاب رقم 2، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 46 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.