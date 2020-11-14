رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب 67 باروكة شعر طبيعي في مطار القاهرة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:00 م
باروكة شعر طبيعي
باروكة شعر طبيعي في مطار القاهرة
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رأفت وهيب، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب 67 باروكة شعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحي رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة  طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، اشتبهت نورا السيد عبد الحميد، رئيس قسم اللجنة الجمركية، في أحد الركاب المصريين القادمين أثتاء محاولته الخروج من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "الإكسراي"، ما أظهر وجود عبوات تكرارية متماثلة، وبالعرض على مدير الحركة جرى تفتيش حقائب الراكب يدويا، فتبين وجود كميات من مستلزمات زرع الشعر، وبفتح مجموعة لفائف أشبه بأكياس المخدات، تبين أن بداخلهم 67 باروكة شعر طبيعي لم تظهر على جهاز الفحص لأن كثافتها متقاربة مع كثافة الملابس.

وقرر الدكتور ماجد موسى، مدير عام الإدارة العامة لشؤون مبنى الركاب رقم 2، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 46 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

الليلة الأخيرة فى حياة زعيم القاعدة.. 4 سيناريوهات تحسم مصير الظواهري

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بدائرتي الزقازيق وأبو حماد

الصور

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

image description

أمطار متقطعة على شوارع دمياط

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

وزيرة الصحة تكلف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة صلاح

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

ذات الـ12 عاما.. «كومار» تفوز بجائزة علمية في «الوهم البصري»

بيع خطاب يعود لـ بيتهوفن مقابل 275 ألف دولار في مزاد بأمريكا

دراسة: السود والآسيويون أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أضرار النوم على البطن

أيام زمان

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

«رفض مصاهرته».. سر غضب محمد رفعت من طه الفشني

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

اتحاد كتاب فرع وسط الدلتا ينعى سعيد الكفراوي

«ابنه في الطائرة».. لماذا أجل نجل الكفراوي إعلان خبر وفاته؟

تشييع جنازة القاص سعيد الكفراوي غدًا

«روز اليوسف» تقدم حلقات قصصية لـ هاني دعبس