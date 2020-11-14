ريم البارودي تنتظر عرض فيلم «فيروس»

تنتظر الفنانة ريم البارودي عرض أحدث أفلامها باسم "فيروس" خلال الشهر القادم، بعد طرح أغنية دعائية للفيلم الجديد عبر موقع الفيديوهات يويتوب خلال الساعات الماضية تمهيدا للترويج للفيلم.ويقدم طاقم الفيلم في إطار من الرعب والتشويق، من خلال الشخصية المحورية "حمزة"، وهو طالب في سنته النهائية بالجامعة يدخل في مأزق كبير حين تدخل شخصية غريبة في حياته ويدخل في أزمات كثيرة مع أصدقائه."فيروس" من بطولة شريف السلاموني وريم البارودي ومها أبو عوف ومارتينا عادل، وتامر القاضي، ووفاء صادق وياسمين رحمي، والفيلم من إخراج أسامة عمر إنتاج شركة رايز وشركة فريمز.