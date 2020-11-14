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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 9 أشخاص بحادث سيارة بشارع رمسيس

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:28 م
حادث
حادث
حسام محفوظ
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أصيب 9 أشخاص إثر حادث انقلاب مينى باص"أتوبيس" بشارع رمسيس أمام المستشفى القبطى، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث بالكامل، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع رمسيس بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

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