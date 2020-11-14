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حوادث

الحبس 6 أشهر.. عقوبة التنمر في القانون المصري

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:23 م
الحبس
الحبس
حسام التمساح
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تقدم «الدستور» تقرير بعنوان " القانون بيقول ايه " يقدم خلاله المعلومات القانونية عن عقوبة التنمر؛ لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء ولحماية المواطنين من الوقوع تحت طائلة القانون بارتكاب جرائم دون قصد.

عقوبة التنمر 6 أشهر سجن

وكشف المستشار إسماعيل بركة المحامي، أن القانون نص على عقوبة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و ويتم تشديد عقوبة التنمر إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، كما تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

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