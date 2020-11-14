قوات حفظ سلام صينية تتجه إلى جنوب السودان في مهمة تستغرق سنة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، مغادرة المجموعة الحادية عشر من قوات حفظ السلام الصينية البلاد في مهمة تستغرق 12 شهرا لحفظ سلام في جنوب السودان.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن المزيد من أعضاء المجموعة سيغادرون في السابع من الشهر المقبل، للانضمام المهمة، حيث تحل المجموعة المكونة من 331 فردا وتضم مهندسين ومسعفين محل قوات حفظ السلام الصينية المنتشرة حاليا في جنوب السودان.وأضافت الوزارة، أن المجموعة ستضطلع بمهام مثل بناء الطرق والجسور ومهابط الطائرات والثكنات، ومنشآت المياه والطاقة، وعلاج وإجلاء المرضى، وتنفيذ إجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها.