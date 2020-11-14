استعدادات مكثفة لتأمين مباراة مصر وتوجو بإستاد القاهرة

أنهت مديرية امن القاهرة استعدادتها لتأمين لقاء المنتخب المصري مع توجو فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون مساء اليوم السبت.وكشف مصدر أمني أن رجال أمن القاهرة بقيادة اللواء اشرف الجندي انتظموا في خدماتهم لتأمين المباراة لمنع تسلل اي من العناصر الخارجة عن القانون وأن الخدمات ستظل منتظمة حتي نهاية المباراة ومغادرة الفريقين أرض الملعب.ويحل منتخب توجو ضيفًا على نظيره منتخب مصر مساء اليوم السبت في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعدها بثلاثة أيام على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.