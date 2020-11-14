النيابة تصرح بدفن أشهر مسجل خطر بالدقهلية

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة أشهر مسجل خطر بالدقهلية، وشهرته السيد صبري المعروف بخط الجمالية عقب مصرعه بالرصاص في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمحافظة الدقهلية.وأمرت النيابة بالتحفظ على ما عثر بحوزته من مخدرات وأسلحة وذخائر، وتبين أنه مسجل سرقات عامة، ومتهم في قضايا مخدرات وضرب وإحداث عاهة، ونجح في الهروب طوال الفترة الماضية حتى تخفى في منزل مهجور داهمته قوات الشرطة.وتمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول الوزير للقطاع، من تحديد مكان اختباء المتهم الهارب، داخل منزل مهجور بعزبة حافظ دائرة المركز.وتبين أنه عاطل، عمره 32 سنة، مقيم دائرة مركز الجمالية بأمن الدقهلية، مُسجل سرقات عامة وسبق اتهامه فـي قضايا عدة "سرقة بالإكراه، سلاح ناري، مخدرات، عاهة، ضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا سرقة بالإكراه.