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محافظات

تداول 152 ألف طن سلع بميناء الإسكندرية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل، اليوم السبت.

حيث تواجد بالميناء 48 سفينة طبقًا للنوع منها 8 حاويات، وعدد 21 سفينة بضائع عامة، وعدد 12 سفن صب جاف، وعدد 4 سفن صب سائل، بالإضافة إلى 3 عبارات، كما وصلت إلي الميناء 12 سفينة، وغادرت 9 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 33 سفينة، هذا وتم دخول وخروج 3899 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما يجري تفريغ بضائع واردة تزن 113419 طنا، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 39070 طنا، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1507 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 3040 حاوية، وبلغت كمية المتداول خلال اليوم 152489 طنا.

ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوخي الحذر تحسبًا للتقلبات الجوية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم إدارات الميناء بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات بيسر وأمان، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء.

وأضاف الغندور أن كمية البضائع المحواة المتداولة خلال 24 ساعة بلغ 54407 أطنان، بينما بلغ كمية المتداول من البضائع العامة 11119 طنا، وبلغت كمية الصب الجاف المتداولة 71400 طن، والصب السائل 24500 طن.

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