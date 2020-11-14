تنبيه بخصوص أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة 2020-2021

أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة 2020-2021

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تنبيهات بخصوص2020-2021 وقالت المصادر أن أصدرت الشركة المصنعة لتابلت الثانوية العامة، تنبيها هامآ لطلاب المرحلة الثانوية، بشأن صحة التحديثات المنتشرة لجهاز التابلت.واوضحت الشركة أنه في حالة طلب التابلت لأي تحديث، سيتوجه الطلاب لأقرب فرع صيانه تابع للشركة لعمل التحديث اللازم مجانًا.وأكدت الشركة أن ذلك تجنبًا أن يتعرض التابلت إلى الغلق، مما قد يؤدي إلى عطل فى بوردة التابلت ويكلف الطالب 1450 جنيه.وكانت قد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوزيع التابلت علي طلاب الصف الاول الثانوي خلال الاسبوع الاول من الدراسة علي أن يستخدم طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي تابلت الاعوام الماضية.