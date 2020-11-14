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مصر

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامي حسين - وسام عطية
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن 95% من الاكتشافات الآثرية آخر 4 سنوات جرت بأياد مصرية، حسبما أفادت قناة "TEN" الإخبارية.

وبين العناني، أن الكشف يضم 100 تابوت مغلق من العصر المتأخر والبطلمي، و40 تمثالًا لمعبودات وماسكات جنائزية، مضيفا أنه سيتم تقسيم محتويات هذا الكشف لوضعها في ثلاثة متاحف، المصري الكبير، المصري بالتحرير، الحضارة.

من جانبه، كشف مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، أنة تم التنقيب بـ3 آبار على عمق 12 مترا، لاستخراج هذة التوابيت.

وبدأت فعاليات الإعلان عن أكبر كشف أثري بمنطقة سقارة بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وبمشاركة عدد من السفراء الأجانب الذين تم دعوتهم من قبل الوزارة للمشاركة في الحدث، منذ قليل.

وبدأت الوزارة الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن الكشف الأثري الجديد وأعمال الحفر التي جرت والترميم للموممياوات الأثرية.

وأشار العناني إلى أن هناك استمرار للاكتشافات الأثرية بالمنطقة وفرق العمل مستمرة فى أعمال الحفائر لاكتشاف المزيد من التوابيت الأثرية لافتا أن سيكون هناك أحداث قادمة بالمنطقة.
الدكتور خالد العناني
«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»
الدكتور خالد العناني
«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

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