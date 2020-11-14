«الفنانين التشكيليين» تنعى القاص سعيد الكفراوي

نعت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، القاص الكبير سعيد الكفراوي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ81 عاما.وأوضحت النقابة في بيان لها: تنعي النقابة الأستاذ الكبير سعيد الكفراوي، وتتقدم بخالص العزاء للفنان عمرو الكفراوي في وفاة والده، والفنانة مروة الشاذلي في وفاة والد زوجها.ولد سعيد الكفراوي في قرية كفر حجازي بالمحلة الكبرى سنة 1942، ونشأ فيها، وبدأ اهتمامه بالأدب مبكرًا، فكوّن في بداية الستينيات ناديًا أدبيًا في قصر ثقافة المحلة الكبرى مع أصدقائه جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبو زيد ومحمد صالح وفريد أبو سعدة، قبل أن يعرف طريقه إلى مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش بالقاهرة.بدأ الكفراوي كتابة القصة القصيرة من الستينيات، لكن أولى مجموعاته القصصية لم تُنشر إلا في الثمانينيات، وترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والسويدية والدنماركية.ومن مجموعاته القصصية: مدينة الموت الجميل (1985)، ستر العورة (1989)، سدرة المنتهى (1990)، مجرى العيون (1994)، دوائر من حنين (1997)، كُشك الموسيقى، يا قلب مين يشتريك، البغدادية، زبيدة والوحش (2015): مختارات قصصية، صدرت عن الدار المصرية اللبنانية، وتضم ستة من مجموعاته القصصية.وخلال مسيرته الأدبية؛ حصد الكفراوي جائزة السلطان قابوس بن سعيد للقصة القصيرة عن مجموعته القصصية "البغدادية"، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب (مصر، 2016).