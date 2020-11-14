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عالم

دبلوماسي إماراتي: لا نتوقع انفراجة لأزمة الخليج ما لم تراجع الدوحة مواقفها

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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قال السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، إنه لا يتوقع انفراجة قريبة في الأزمة الخليجية ما لم تراجع قطر مواقفها وتعالج الأسباب الجذرية للأزمة، حسبما أفاد موقع "الإمارات 71".

وأضاف العتيبة، خلال مشاركته في لقاء لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن قطر ضمن محور يضم إيران وتركيا، وهو محور يروج للعقيدة الراديكالية، حسب تعبيره.

وصرح السفير الإماراتي: "لا أعتقد أن الأزمة مع قطر ستحل قريبًا في ظل عدم مراجعة الدوحة لمواقفها" مضيفًا: "على القطريين أن يسألوا أنفسهم: لماذا حدث ذلك، وما تسبب به، ولماذا كل هذه الدول منزعجة منا؟"

وأشار السفير الإماراتي، إلى أن عملية المراجعة القطرية لم تحدث، متهمًا قطر بمواصلة لعب دور الضحية والادعاء بأنها تتعرض للتنمر، ولكنها لم تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة، مؤكدًا "بانتظار تحقيق ذلك، لا أعتقد أن الأزمة في طريقها للحل".

وأوضح العتيبة، أن المنطقة منقسمة إلى معسكرين: "أحدهما يروج للعقيدة والدين والراديكالية ويزج بالدين في كل نقاش وهذا تمثله تركيا وإيران وقطر".

وفي المقابل، هناك مجموعة أخرى من الدول كالإمارات والبحرين والأردن ومصر والسعودية، "وجميعها تركز على مقاربة مدنية وبراغماتية، وتفكر في مستقبلها وليس ماضيها، وهذا هو الخط الفاصل اليوم في منطقة الشرق الأوسط".

وتأتي تصريحات السفير الإماراتي بعد أيام من تأكيدات كويتية باستمرار جهود الوساطة لحل الأزمة الخليجية ورأب الصدع بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي الثامن من نوفمبر الجاري، قالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلًا عن مصادر حكومية رفيعة، إن مساعي الكويت لحل الخلاف الخليجي مستمرة ولم تتوقف، مشيرة إلى أن اتصالات تجري حاليًا من أجل لم الشمل وبذل المزيد من المساعي الجديدة الهادفة للتوفيق بين وجهات النظر التي تعد السبب الرئيس في تأخر إنهاء الخلاف حتى الآن.

وقالت المصادر للصحيفة الكويتية: "إن الاتصالات والرسائل مستمرة، وهناك تحركات كويتية متواصلة بدعم وتنسيق أميركيين للجهود الكويتية في هذا الصدد"، مستبعدة في الوقت ذاته، دخول أي أطراف جديدة لحل الخلاف الخليجي.

يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي تقترب من عامها الرابع بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين" في الخامس من يوينو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويل المنظمات المتطرفة، وهو ما تنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرات الكويت ممارسة دور الوسيط لإنهاء الخلاف.

وحددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر عن استعدادها للحوار غير المشروط.

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