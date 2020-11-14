البابا ثيودروس يوجه رساله دعم إلى رئيس أساقفة ألبانيا

أرسل البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، رسالة دعم إلى رئيس أساقفة تيرانا ودوريس وكل ألبانيا، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة إلى واجبه المهم.وجاء في نص رسالته: صاحب الغبطة ورئيس أساقفة ألبانيا المحبوب أناستاسيوس؛ تم إبلاغنا عن محنتك المؤقتة المتعلقة بصحتك.وتابع: نحن نصلي ونتمنى لك ليس فقط من نفسي المتواضعة، ولكن أيضًا من جميع رؤساء الكهنة والإكليروس والمؤمنين في بطريركيتنا، الشفاء العاجل حتى تعودوا إلى واجبكم المهم جدًا قريبًا.مضيفا: إن أفريقيا وشعبها الذي طالت معاناته ممتنون لكم ولن ينسوا أبدًا العمل الهام والمتعدد الأوجه الذي قمت به؛ فنتمنى لك الشفاء العاجل.