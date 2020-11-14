سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 80 سنتا ليبلغ 73ر42 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 80 سنتا ليبلغ 42.73 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 43.53 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية انخفض خام مزيج برنت في تداولات أمس 75 سنتا ليغلق عند 42.78 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 40.13 دولار للبرميل.