قطر تسجل 203 حالة كورونا جديدة خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 203 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة أمس الجمعة أن إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1040710 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2777 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 234 حالة حتى الآن، فيما سجلت 203 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 132356حالة.