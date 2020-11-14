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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«مستثمري سوهاج» تثمن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي
أسماء إبراهيم
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ثمن المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وأضاف الشندويلى لـ«الدستور»، أن قرار الخفض في هذا التوقيت ينم عن وعي الحكومة المصرية باحتياجات الاقتصاد المحلي، والصناعة، مشيدًا بدور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بالتصدي للتداعيات السلبية الناتجة عن كورونا.

الجدير بالذكر ان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي خفض  كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.

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