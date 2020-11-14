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مصر

«التموين»: طرحنا فرصا استثمارية بـ50 مليار جنيه في 11 محافظة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم عشماوي
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن خطة عمل الجهاز الحالية تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق تجارية متطورة ومناطق لوجيستية، موضحا أنه نجح على مدار العامين الماضيين في طرح العديد من الفرص الاستثمارية في 11 محافظة بمشروعات استثمارية تصل إلى 50 مليار جنيه، وجنوب سيناء من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، ما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور.

وأكد عشماوي، في بيان، أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، وأن جهاز تنمية التجارة لديه خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية، منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية‪.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة جنوب سيناء لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور على مساحة 42 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تتضمن أماكن تخزين وفرز وتعبئة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وقع بروتوكول‪ ‬التعاون كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

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