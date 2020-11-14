مصر فى انتظار أكبر كشف أثرى جديد بجبانة سقارة

أفادت إكسترا نيوز منذ قليل، عن الإعلان عن كشف أثري جديد بجبانة سقارة اليوم السبت.ومن المقرر أن يعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، عن تفاصيل أكبر كشف أثري بمنطقة آثار سقارة في مؤتمر صحفي، بحضور العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.كانت البعثة الأثرية المصرية قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية المهمة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتًا آدميًا ملونًا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.