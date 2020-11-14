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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الصين تعلن تسجيل حالة إصابة بكورونا دون أعراض

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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أعلنت لجنة الصحة في العاصمة الصينية (بكين)، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة دون أعراض بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وذكرت اللجنة- في بيان اليوم- أن حالة الإصابة لرجل يبلغ من العمر 53 عاما وصل إلى بكين قادما من تورونتو بكندا أمس الأول الخميس، حيث خضع لاختبار الحمض النووي عند الوصول، وتم إرساله إلى فندق مخصص للحجر الصحي، وبعد يوم واحد، جاءت نتيجة الاختبار إيجابية للفيروس.

وأضافت اللجنة أنه تم نقل الرجل على الفور إلى مستشفى ديتان في بكين؛ حيث تم تشخيص حالته بأنها إصابة بكورونا دون أعراض.

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