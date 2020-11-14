سعر جرام الذهب اليوم.. أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 822

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21





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ننشرحيث شهدت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر خلال التعاملات الصباحية تراجع بقيمة 4 جنيهات، وذلك بعد هبوط أوقية الذهب من 1895 دولارا إلى 1887 دولارا، الأمر الذى انعكس على الذهب في مصر ليتراجع من 826 إلى 822 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر.يقدم لكم موقع «الدستور» في تقريره، اليوم السبت 14 -11-2020، أسعار تداول الذهب في السوق المحلي المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة.وقال ناجي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية ان سعر الذهب عيار 18 سجل 704.5 جنيه في حين سجل سعر عيار 21 سجل 822 جنيها للجرام وعيار 24 سجل 939.5 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 6576 جنيها وبلغت اوقية "أونصة" الذهب 1887 دولارا عالميا.وعلي المستوي المحلي، عاودت أسعار الذهب، تراجعه في مصر، خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعار أمس، مع زيادة أسعار الخام الأصفر عالميًا.عالميًا، شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، تراجع ملحوظًا بنحو 0.5% ؛ ليسجل سعر الأونصة 1884 دولارًا للأوقية، بزيادة نحو 8.4 دولار مقارنة بأسعار أمس.وكانت أسعار الذهب انخفضت فى مصر 40 جنيها فى الجرام هذا الأسبوع، بعد تراجع الذهب من 852 إلى 813 جنيها، قبل أن يعاود السوق الارتفاع بقيمة 1900جنيهات منذ الثلاثاء الماضى، ليشهد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.يشار الي أن أسواق الذهب العالمية شهدت تغير ملحوظ متأثره بارتفاع الدولار، في حين تعززت الآمال حيال انتعاش اقتصادي سريع بفضل التفاؤل تجاه لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد أو مرض كوفيد-19، مما دفع المستثمرين صوب الأصول عالية المخاطر.جدير بالذكر أن سعر الذهب يتأثر بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا، وتراجع النفط، أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.