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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس مفتش صحة متهم بالتلاعب فى تصاريح الوفاة بالسيدة زينب

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
تجديد حبس
تجديد حبس
نجلاء رفاعي
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جددت محكمة الجنايات بجنوب القاهرة، حبس مفتش صحة سابق بمكتب السيدة زينب ثالث وآخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتلاعب في تصاريح الوفاة.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، مع الطبيب "و. ح"، 58 سنة، مفتش صحة سابق بمكتب السيدة زينب ثالث، المتهم بالتلاعب في تصاريح الوفاة، أن المتهم اشترك مع محمد مشرحة، عاطل، في استخراج تصاريح دفن وشهادة وفاة لشخص عام 2018، وتبين أنه على قيد الحياة.

اكتشاف الواقعة بدأ أثناء ذهاب أحد الأشخاص، لصرف بوليصة تأمين لابن عمه المتوفي ومعه شهادة الوفاة، وتقارير طبية من مستشفى قصر العيني، وبرجوع شركة التأمين لبيانات العميل، تبين أنه أمن على حياته بـ20 مليون جنيه، على أن تصرف لابن عمه في حالة وفاته.

وأشارت التحقيقات، إلى أن العميل لم يدفع سوى قسط واحد فقط، ومات بعدها، بالرجوع إلى شهادة الوفاة، تبين أنها صادرة من مكتب صحة طوارئ مستشفى المنيرة، والمسئول عنها المتهم الأول وباقي المتهمين.

كما تبين من فحص سجلات مستشفى قصر العيني، أنها مزورة، وأن المتوفى لم يدخل المستشفى، وأن صاحب بوليصة التأمين ما زال على قيد الحياة، وأن المتهم اتفق مع آخرين بالحصول على تصريح دفن، وشهادة وفاة، للنصب على شركة التأمين في مبلغ البوليصة، وقدره 20 مليون جنيه.

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