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حوادث

النيابة: لا شبهة جنائية فى سقوط شاب من شرفة منزله بالمستقبل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:36 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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صرحت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، بأنه لا توجد شبهة جنائية في سقوط شاب من شرفة منزله بمدينة المستقبل التابعة للشروق، كما أكد أهل الشاب أنه اختل توازنه ولم ينتحر، وكانت النيابة أمرت بدفن الشاب بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن المتوفى هو "م.ح" والشهير بـ"ميدو"، 26 عامًا، سقط من شرفة منزله بالطابق الرابع ويرتدي ملابسه كاملة وأصيب بكسر حاد ونزيف فى الجمجمة تسبب فى وفاته.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بسقوط شاب من شرفة منزله بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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