إخلاء سبيل سائق ميكروباص أصاب شخصين على طريق الإسماعيلية الصحراوى

أمرت نيابة الشروق وبدر بإخلاء سبيل سائق تسبب في إصابة شخصين بطريق الإسماعيلية الصحراوي بكفالة مالية ٢٠٠٠ جنيه.وكانت النيابة قد أمرت بحجز سائق ميكروباص تسبب فى إصابة شخصين فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق الإسماعيلية الصحراوي.كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بمدخل مدينة الشروق بطريق الإسماعيلية الصحراوي.وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.