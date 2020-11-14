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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار رعدية غزيرة على أماكن متفرقة بالإسكندرية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، بالتزامن مع نوة المكنسة التي تتعرض لها المحافظة الساحلية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبناء على المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار والواردة اليوم من الهيئة العامة للأرصاد، تشير إلى احتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم السبت على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من «غزيرة، متوسطة، خفيفة» طبقًا لنتائج استقراء الخرائط المرفقة، واستمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحيانًا.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

ووجه محافظ الإسكندرية كافة الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث واستمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

ودفعت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بسيارات شفط المياه بجانب تمركز فرق الطوارئ، للعمل على عدم وجود أي تجمعات مياه والتأكد من السيولة المرورية بالشوارع الحيوية بالمحافظة.

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