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سياسي

برلماني: خفض سعر الفائدة يصب في مصلحة الصناعة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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أشاد النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، بقرار اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، بشأن خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

وأكد محي الدين، خلال البيان الصادر له، على أهمية هذا القرار في التوقيت الحالي خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل، مشيرا إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يصب في الأساس في مصلحة الصناعة والاقتصاد المصري.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الأعباء المالية على الصناعة، خاصة في ظل المخاطر التي تحيط بآفاق النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية، والتي ستؤثر سلبيًا على آفاق الاقتصاد العالمي، ولذلك تعتبر هذه الخطوة هي الأولى والفريدة من نوعها لتشجيع الصناعة وتحرك السوق العقارية.

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