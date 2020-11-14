إصابة شابين في حادث تصادم قطار ودراجة نارية بنجع حمادي

أصيب شابان في حادث تصادم قطار ودراجة نارية، اليوم، بنجع حمادي.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد عبد الحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة شابين في حادث تصادم قطار ودراجة نارية، بمزلقان بهجورة بنجع حمادي.وأسفر الحادث عن إصابة عبد الله جمال رشاد، 18 عاما، وعماد كمال، 25 عاما، مقيمان بقرية بهجورة بنجع حمادي شمالي محافظة قنا.جرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام ومقرها في مستشفى بهجورة التكاملي بمركز نجع حمادي، لتلقي العلاج اللازم، ومنه تم تحويل مصاب منهما إلى مستشفى قنا الجامعي، لخطورة حالته.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.