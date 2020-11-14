برلماني: «لا للتعصب» مبادرة في توقيت رائع لنزع فتيل الفتن

أيد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المبادرة التي أطلقها وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي حملت اسما معبرا وهو "مصر أولا.. لا للتعصب"، كونها جاءت في توقيت مميزا قبل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال الإفريقي، وقبل تزايد الشحن الذي يسبق مثل هذه المباريات.وقال مشهور، في بيان، إن الرياضة أخلاق وما هي إلا منافسة شريفة تحكمها قواعد، والشباب هم زهور المستقبل وللرياضة دورها هو بث روح التسامح بالأفراد ونبذ التعصب بجميع أشكاله، وأن كرة القدم أصبحت تشكل جزءا مهما وحيويا في كل مناحي الحياة، لكن المؤسف حقا هو ما نراه منذ سنوات، ما يمكن أن نطلق عليه أنه أشبه بالحرب الكروية بين جماهير وإدارات الأندية الكروية في مصر، وما يصاحب ذلك من تعالي "النعرة العصبية" والحرب الكلامية الدائرة بين أكبر ناديين في مصر والوطن العربي وإفريقيا، بل ومن أكبر الأندية في العالم من حيث الشعبية والجماهيرية والانتشار.وأشار النائب إلى أن التعصب من الممكن أن يؤدي لمشكلات صحية ونفسية لدى المشجعين، يكون أبرزها الانفعال والغضب، وينتج عنها توترات التعامل مع الآخرين سواء في الحياة الشخصية أو العمل، وهنا يأتي دور المؤسسات التعليمية، حيث يقع على عاتقها التصدي لهذا الداء من خلال وجود مناهج تعليم، تشدد على نبذ التعصب، وتقوم بتوعية الطلاب والطالبات في كل المراحل الدراسية وحتى الجامعية بخطورة هذا الأمر وتجريمه، فضلا عن مطالبة كل الأندية بضرورة فتح صفحة جديدة في التعامل فيما بينها قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، وتشكيل إدارات جماهيرية محترفة تكون مهمتها إنشاء قاعدة بيانات لكل جماهيرها الراغبة في حضور المباريات مع إصدار بطاقة لكل مشجع يكون مطبوع عليها كل حقوقه وواجباته وفقا لأحكام القانون.