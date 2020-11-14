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حوادث

حبس المتهم بخطف طفلة في السيدة زينب لإجبارها على التسول

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:14 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمر المستشار أحمد سمهان، رئيس نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم السبت، حبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بخطف طفلة من والدتها أثناء شراء الطعام.

وقررت النبابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة والتحفظ عليها.

كان المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيده قد تلقى بلاغا من محمد ابراهيم والد الطفلة «بسمة» التي تبلغ من العمر خمس سنوات يفيد بتغيب ابنته عندما خرجت لشراء طعام من مطعم فول بالقرب من المنزل ولم تعد إلى المنزل

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعه وبسؤال شهود العيان وتفريغ الكاميرات تبين وجود شاب يرتدي كاب علي رأسه وبنطلون چينز وتيشرت اصطحب الطفلة لمكان غير معلوم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وتوزيع مواصفات المتهم والطفلة على المحال ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب مرور ساعات وردت معلومات إلى المقدم أحمد سعيد من الأهالي تفيد بمشاهدة الطفلة بجوار مسجد السيده زينب تتسول بين المارة.

على الفور تم انتقال رجال المباحث وتتبع خط سير المتهم والطفلة، وتمكنوا من ضبط "ادهم ز " ٢١ سنه عاطل ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض إجبار الطفلة على التسول وعثر بحوزته على سلاح أبيض.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

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