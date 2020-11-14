انتظام الملاحة بميناءى الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار

انتظمت حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على المحافظة.وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن حركة تداول الحاويات والشاحنات وشحن وتفريغ البضائع، وسفر ووصول السفن والبواخر ورسوها على الأرصفة، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين مركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد، وتوخي الحذر وتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة؛ وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلي والخارجي لميناء الإسكندرية.واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي جميع الاستعدادات لتصريف المياه التي تجمعت بالشوارع والميادين والدفع بسيارات شفط المياه لكسح وإزالة المياه مع تطهير "الشنايش" لمنع تراكمها وتسهيل حركة المارة التي تأثرت بسقوطها.وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء المكنسة" التي تستمر 4 أيام؛ وهي شديدة الأمطار تصاحبها رياح شمالية غربية.