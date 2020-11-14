إصابات كورونا في سويسرا ترتفع لـ257135 والوفيات 3315

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 257 ألفا و135 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 3315، واستقر عدد المتعافين من مرض "كوفيد19" الذي يسببه الفيروس عند 141 ألفا من المصابين حتى صباح اليوم،وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا قبل 37 أسبوعًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.