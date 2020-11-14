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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مسؤول أفغاني: القبض على العقل المدبر وراء الهجوم على جامعة كابول

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:11 ص
جريدة الدستور
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قال أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني اليوم السبت، إن القوات الأفغانية ألقت القبض على العقل المدبر الذي يقف خلف الهجوم على جامعة كابول الذي راح ضحيته 22 قتيلا على الأقل، غالبيتهم من الطلاب.

وأضاف صالح - عبر موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - أن المشتبه به الذي يدعى عادل هو أحد سكان إقليم "بنجشير" شمال شرقي البلاد درس لمدة 3 أعوام في كلية الشريعة والقانون، موضحا أنه تم تجنيده بعد ذلك من قبل أحد أعضاء شبكة حقاني يسمى صنع الله.

وأشار إلى أن المشتبه به اعترف بأنه تم تكليفه بتنفيذ الأنشطة التي قد تضغط على الحكومة الأفغانية، لافتا إلى أن مرتكبي الهجوم لديهم هويات متعددة ففي بعض الأحيان ينسبون أنفسهم إلى حزب التحرير أو طالبان وداعش، وأوضح أن عادل اعترف بأنه تلقى الأسلحة اللازمة لشن الهجوم من شبكة حقاني في إقليم خوست شرق البلاد.

كان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن هجوم جامعة كابول الذي وقع في 2 نوفمبر الجاري وخلف أكثر من 40 مصابا، ولكن الحكومة الأفغانية تلقي باللائمة الهجوم على حركة طالبان التي نفت أي ضلوع لها فيه.

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