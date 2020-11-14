بدء تنفيذ مشروع موقف النقل الجماعي الداخلي في 6 أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، البدء في إنشاء مشروع موقف النقل الجماعي الداخلي للسيارات الفان (7 راكب)، والميكروباص (14 راكبًا)، للحد من ظهور بعض المواقف غير المنظمة، وفي إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تقديم أفضل الخدمات بالتنسيق مع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية.وأوضح الشربيني: "تبلغ المساحة الكلية للمشروع 13860م2، حيث تبلغ منطقة الخدمات بمسطح 1427م2 وصالة انتظار للركاب بمساحة 1600م2، و4 ورش صيانة بمسطح 265م2 ومزود بأماكن انتظار سيارات ودراجات للمترددين"، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة معايير التصميم البيئية من تهوية وإضاءة طبيعية ونظام توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وسيتم ربطه بالموقف الإقليمي الجديد المنفذ بالمدينة.وقال رئيس الجهاز: "يستهدف مشروع الموقف الداخلى خدمة 5 آلاف مركبة، وما يقرب من 14 ألف راكب يوميا، وسيتم تأمين المكان بأسوار وبوابات إليكترونية مزودة بأحدث أنظمة المراقبة".