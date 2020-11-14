«البيان»: العالم أصبح مؤمنًا بالدور الإماراتي الريادي في نشر السلام

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن العالم أصبح مؤمنا بالدور الإماراتي الريادي في نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والإخاء، في إطار المنظومة الدولية وما تقره الأعراف العالمية، حيث تستند الإمارات إلى دبلوماسية السلام والأمان، للمساهمة في دعم السلام العالمي، والدفاع عن قضايا الشعوب حاملة رايات سامية تقرب ولا تبعد.وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان "الإمارات.. مرجع عالمي في التسامح" - "كشفت بعض المشاهد في الآونة الأخيرة عن اتساع مظاهر الكراهية والتعصب، ما تسبب في انتشار التطرف الذي يفضي إلى مضاعفات خطيرة على السلم الاجتماعي، مما یتوجب تضافر الجھود من أجل نشر ثقافة التسامح".وأضافت الصحيفة: "يشكل نهج الإمارات إطارا ومرجعا بالغ الأهمية لشعوب العالم التي تسعى إلى الاعتدال والاستقرار، فالعالم بحاجة إلى ترسيخ قيم المحبة وتأصيل مفاهيم التسامح الإنساني في المجتمعات، بزرع القيم النبيلة والمفاهيم الحميدة في أنفس النشء".ولفتت "البيان"، إلى أن دولة الإمارات تزخر بالتجارب والخبرات في هذا المجال، ما يجعلها مرجعا لأي دولة للاستفادة من هذه التجارب، فسياسة الإمارات باتت نموذجا يحتذى به، بعدما أثبتت فعاليتها في المجالات كافة، حيث نجحت في ترسيخ مبدأ التسامح بين أفراد المجتمع وباتت ملتقى للتسامح والتقارب الثقافي بين شعوب العالم، في ظل الاحترام المتبادل والعیش الكریم.