إصابات كورونا في إسبانيا ترتفع لـ1.46 مليون والوفيات 40769

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 46. 1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة مدريد، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 40 ألفا و769 حتى صباح اليوم، في حين استقر عدد المتعافين من مرض "كوفيد19" الناجم عن الإصابة بكورونا عند 150 ألفا و376 مصابا.وأعلنت إسبانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 41 أسبوعا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.