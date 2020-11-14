رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في إسبانيا ترتفع لـ1.46 مليون والوفيات 40769

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:34 ص
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
طباعة
وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 46. 1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة مدريد، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 40 ألفا و769 حتى صباح اليوم، في حين استقر عدد المتعافين من مرض "كوفيد19" الناجم عن الإصابة بكورونا عند 150 ألفا و376 مصابا.

وأعلنت إسبانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 41 أسبوعا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بدائرتي الزقازيق وأبو حماد

النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

دراسة: السود والآسيويون أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أضرار النوم على البطن

مواعيد القطارات اليوم السبت 14-11-2020

البرازيل تتصدر تصفيات كأس العالم بالفوز على فنزويلا

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

كيف أنهت «الزُغطة» حياة الشيخ محمد رفعت؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

صدور ديوان «للنار مزاج آخر» للشاعرة ياسمين صلاح

عن 81 عاما.. وفاة القاص الكبير سعيد الكفراوي بعد صراع مع المرض

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

نجوم الفن والرياضة يشهدون ختام ليالى «فى صحبة الهادى الأمين» (صور)