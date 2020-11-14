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عالم

صحيفة سعودية: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تمكنها من إصلاح الاقتصاد العالمي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
مجموعة العشرين
مجموعة العشرين
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أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، تمكنها من قيادة الجهود العالمية لإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي، وستواصل عملها لضمان استقرار إمدادات النفط وتعزيز مكانتها المرموقة عالميًا.

ورأت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان (نحو مستقبل أفضل) - أن المملكة برئاستها المجموعة استطاعت مد يد العون والمساعدة للدول النامية والمحتاجة والوقوف إلى جانب القضايا الدولية العادلة، صياغة مناهج جماعية لها وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وشجب جميع أشكال العنف ونبذ التطرف والإرهاب وتحقيق الاستقرار للمنطقة والعالم.

وكتبت "رسم خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الموجه لمجلس الشورى في دورته الأولى من السنة الثامنة منهاج عمل وخارطة طريق لمستقبل أفضل على المستوى الداخلي؛ بالنظر إلى ما تحقق من إنجازات في مسارات رؤية المملكة الطموحة، وما تخطط له، لمزيد من التمكين للمواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وزيادة فاعلية التنفيذ واستئصال الفساد من جذوره، وتجاوز تحديات جائحة كورونا، بالإضافة إلى دور المملكة الرائد ومواقفها من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية".

وأوضحت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تناول مضامين الخطاب الملكي، مؤكدًا على تحقيق المملكة، وفي فترة وجيزة وسريعة، إنجازات غير مسبوقة؛ على رأسها تحسين معيشة المواطن والحفاظ على مكتسباته، رغم تداعيات وآثار الجائحة، وتوفير المسكن الملائم له وخفض معدلات البطالة ومكافحة الفساد، إلى جانب العمل الجاد الذي تحقق لرفع الإيرادات غير النفطية؛ لتحقيق دفعات قوية لمسيرة التنمية المستدامة.

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