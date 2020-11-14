«الجزارين»: الركود أصاب المحلات وإغلاق الأسواق يصعب من تسويق الماشية

قال يوسف البسومي نقيب الجزارين، إن أسواق بيع المواشي مازالت مغلقة ويصعب تسويق المواشي مع تكلفة الأعلاف المرتفعة نتيجة استيراد المواد الخام، بينما الأعلاف الخضراء متوفرة لدى المربين.وأشار نقيب الجزارين في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن موسم البرسيم سيبدأ قريبا وستنخفض أسعار الأعلاف التي يتسبب في ارتفاعها الخامات المستوردة، مؤكدا أن الركود أصاب الجزارين وأصبحت محلات الجزارة لا تعمل كما كانت في السابق.وأوضح أن أزمة كورونا تسببت في انخفاض أسعار اللحوم، لما سببته من قلة القدرة الشرائية للمواطن، التي نتج عنها قلة الطلب، مطالبا بفتح الأسواق خلال الفترة المقبلة، حتى تتم عمليات البيع لأن الكثيرين لا يستطيعون عرض تجارتهم ما يجعلهم يبيعونها في بعض الأماكن بأسعار أقل، وهو ما جعل مستوى البيع ينخفض عن السنوات الماضية.