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عالم

طوكيو وواشنطن تؤكدان أن المعاهدة الأمنية بينهما تشمل جزر سينكاكو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:06 ص
جزر سينكاكو
جزر سينكاكو
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أكد وزير الدفاع الياباني كيشي نوبو والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر مجددا أن المادة 5 من المعاهدة الأمنية اليابانية-الأمريكية، والتي تنص على التزامات الدفاع الأمريكية تجاه اليابان، تنطبق على جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كيشي أخبر ميلر، خلال اتصال هاتفي تم صباح اليوم السبت واستمر لنحو 35 دقيقة، بمعارضة اليابان للمحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالإكراه.

يأتي تصريح وزير الدفاع الياباني في الوقت الذي تواصل فيه الصين زيادة أنشطتها البحرية في بحر الصين الشرقي والجنوبي.

وناقش كيشي وميلر انتهاكات كوريا الشمالية للعقوبات المفروضة عليها والتي من بينها تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية المتكررة ونقل البضائع من سفينة لأخرى.

واتفق المسؤولان على أن اليابان والولايات المتحدة ستواصلان العمل من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن جزر سينكاكو هي مجموعة جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي تديرها طوكيو لكن بكين تطالب بها وتطلق عليها اسم دياويو، وغالبا ما ترسل سفن خفر السواحل القريبة في محاولة لتأكيد سيطرتها.

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