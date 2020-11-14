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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«عرف أنها حامل».. والدة فتاة ألقاها عشيقها من السابع في التجمع تكشف مفاجأة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال والدة فتاة ذو جنسية عربية ألقاها عشيقها بمساعدة أصدقاءه من الطابق السابع بمنطقة التجمع.

وأقرت والدة المجني عليها بأنها على علم بعلاقة ابنتها بالمتهم منذ فترة ووعدها أكثر من مرة بالزواج لكن كان يطلب منها الانتظار حتى يتمكن من فتح مشروع بمصر رغم أنه يمتلك أموالا طائلة، مؤكدة طلبت من ابنتي عدة مرات الابتعاد عنه لكن بلا جدوى.

كما قررت والدة المجنى عليها في أقوالها أمام النيابة العامة بأن ابنتها أخبرتها قبل الواقعة بيوم بشكها بأنها حامل وقررت التحدث مع المتهم لتحديد ميعاد للزواج، وكشفت الأم مفاجأة بأن المتهم أحضر أصدقاءه لممارسة العلاقة مع ابنتها حتى يتهرب من أبوته وعندما رفضت نجلتها ألقاها من الطابق السابع حتى لا يعترف بطفله منها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول يفيد بسقوط فتاة جنسيتها عربية من الطابق السابع وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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