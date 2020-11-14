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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لمكافحة الإرهاب.. بومبيو يبدأ جولته من باريس ويرفض لقاء نظيره التركي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:02 ص
بومبيو
بومبيو
مروة عنبر
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كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، عن بدء جولة دولية تشمل عددا من البلدان من أجل مناقشة مسائل هامة في طليعتها مكافحة الإرهاب، وأنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، بجانب الحريات الدينية.

وأوضح بومبيو في تغريدة له على حسابه على تويتر أن البداية ستكون من باريس.

وكان مسؤولون أمريكيون أفادوا، أمس الجمعة، بأن زيارة بومبيو ستشمل سبع دول وتستغرق عشرة أيام، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير الأمريكي كبار القادة في محطاته السبع.

وذكرت وكالة بلومبيرج أن بومبيو لن يجتمع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو غيره من أعضاء حكومته خلال زيارته تركيا الأسبوع المقبل، الأمر الذي اعتبره المسؤولون الأتراك إهانة.

ومن المقرر أن يلتقى بومبيو بشخصيات دينية في إسطنبول، لكنه لن يسافر إلى العاصمة أنقرة، مما دفع وزارة الخارجية التركية إلى وصف تلك الاجتماعات بأنها تدخل غير مناسب للغاية.

وأفاد مسؤول تركي لبلومبيرج، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "بأن وزير الخارجية الأمريكى رفض دعوة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو للحضور إلى أنقرة أثناء زيارته لتركيا، وطلب من جاويش أوغلو القدوم إلى إسطنبول للاجتماع".

وسيزور بومبيو سبع دول هي فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.

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