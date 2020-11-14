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حوادث

شرطة التموين تضبط 59 طن مسلى مجهولة المصدر

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
شرطة التموين
شرطة التموين
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن ضبط "59٫47 طن مسلى طبيعى – حليب دسم بدون مستندات مجهولة المصدر- ومستلزمات إنتاج – 1،44 طن مسلى" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية منتج نهائي – 12،450 عبوة فارغة مشغوشة ومقلدة لذات العلامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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