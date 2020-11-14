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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فرنسا تدعو لفعل كل ما يمكن تجنبًا للتصعيد فى الصحراء الغربية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:58 ص
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي
وكالات
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دعت فرنسا إلى «فعل كل ما يمكن تجنّبًا للتصعيد» في الصحراء الغربية بعد إطلاق المغرب عملية عسكرية اعتبرت البولسياريو أنها أنهت وقف إطلاق النار المعمول به بين الجانبين منذ 30 عامًا.

وقالت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة لوكالة فرانس «برس»، إنّ فرنسا تدعو اليوم إلى فعل كلّ ما يمكن لتجنّب التصعيد، والعودة إلى حل سياسي في أقرب وقت.

وأضافت: «هذه الأحداث تُظهر أهمّية أن يُعاد سريعًا إطلاق العمليّة السياسيّة التي تمرّ خصوصًا عبر تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت».

وأعلن المغرب أن المعبر الحدودي في منطقة الكركرات العازلة بالصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة «البوليساريو»، «أصبح مؤمنًا بشكل كامل» عقب عملية عسكرية اعتبرت «البولسياريو» أنها أنهت وقف إطلاق النار بين الجانبين، وأن «الحرب بدأت».

وكانت وزارة الخارجية المغربية أعلنت أن هذه العملية تأتي بعد إقفال أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 أكتوبر، الطريق الذي تمرّ منه خصوصًا شاحنات نقل بضائع من المغرب نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

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