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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وقوع انفجارين فى ولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لتيجراى

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:48 ص
وقوع انفجارين
وقوع انفجارين
وكالات
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وقع انفجاران في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيجراي بشمال البلاد حيث تقاتل قوات الحكومة زعماء محليين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية، ذكر مكتب الاتصالات بأمهرة في بيان في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، أن الانفجارين وقعا في بحر دار وجوندار.

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