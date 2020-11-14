توقعات بتحول العاصفة أيوتا إلى إعصار

قال خبراء أرصاد إن قوة العاصفة المدارية أيوتا ستزداد لتصبح إعصارا وقت وصولها إلى هندوراس ونيكاراجوا يوم الإثنين.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تشكلت أيوتا وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن من الممكن أن تصل سرعة الرياح المصاحبة لها إلى 193 كيلومترا في الساعة عندما تضرب أمريكا الوسطى وذلك بعد أسبوعين من اجتياح الإعصار إيتا للمنطقة.وأضاف المركز "الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة قد تكون خطيرة في أمريكا الوسطى في ظل الجهود الحالية للتعافي من الإعصار إيتا".