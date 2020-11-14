رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: عدد الإصابات اليومية بكورونا يتجاوز حاجز الـ200 مجددًا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:45 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
طباعة
تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في كوريا الجنوبية حاجز الـ200 مجددًا بعد 73 يومًا من تسجيل (267 إصابة) يوم 2 سبتمبر.

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية عن وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إن كوريا الجنوبية سجلت 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 28 ألفًا و338 إصابة.

وأفادت الوكالة بأنه من بين حالات الإصابة الجديدة، هناك 166 حالة إصابة محلية، و39 إصابة وافدة من الخارج.

وأضافت بأن السبب الرئيسي وراء الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة يرجع إلى حالات عدوى جماعية متفرقة في أماكن العمل ومدارس ومقاهي وتجمعات شخصية مختلفة، بالإضافة إلى المؤسسات الطبية ودور رعاية المسنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

حفلة سكر.. اعترافات شاب ألقى عشيقته من الطابق السابع بالتجمع

اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 14-11-2020

البرازيل تتصدر تصفيات كأس العالم بالفوز على فنزويلا

فوز تشيلى على بيرو بهدفين نظيفين فى تصفيات كأس العالم

فوز أوروجواى على كولومبيا بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

كيف أنهت «الزُغطة» حياة الشيخ محمد رفعت؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

نجوم الفن والرياضة يشهدون ختام ليالى «فى صحبة الهادى الأمين» (صور)

أيام الأقصر الشعرية.. بيت الشعر يحتفل بمئويته بأمسيات ومعرض فن تشكيلى

«المرأة روح العالم» بصالون تغريد فياض الثقافى.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض الفنان إبراهيم الطنبولى