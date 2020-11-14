أيام الأقصر الشعرية.. بيت الشعر يحتفل بمئويته بأمسيات ومعرض فن تشكيلى

تفتتح اليوم في تمام السابعة مساءً أيام الأقصر الشعرية، ولمدة ثلاثة أيام وتشهد معرضًا للفنون التشكيلية وأيضًا ثلاث أمسيات شعرية، وذلك في الفترة من 14 نوفمبر وحتى السادس عشر من نفس الشهر.يحيي حفل الافتتاح الفنان عبدالله جوهر، كما يفتتح معرض فن تشكيلي تحت عنوان"أحاديث الحياة" للفنان الشاعر أحمد علي، وذلك بـ25 لوحة تشكيلية، كما تقام أمسية شعرية للشعراء أحمد جمال مدني، وحسين سعيد، وكريمة ثابت، ومبارك سيد أحمد، ويقدمها الدكتور الشاعر النوبي عبد الراضي.أما الأمسية الشعرية ليوم الأحد 15 نوفمبر فتضم كل من الشعراء حسن شهاب الدين، وعبيد عباس، ومحمود علي، ونورا عثمان، ويقدمها الشاعر أحمد العراقي.أما أمسية اليوم الثالث والأخير من أيام الأقصر الشعرية فتضم كل من الشعراء جيهان شعيب، وسيد عبد الرازق، وعبد النبي عبادي، ومحمود الكرشابي، ويقدمها الشاعر والروائي بكري عبد الحميد.