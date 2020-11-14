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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تدعو إلى توخى المهنية فى تغطية أحداث منطقة الصحراء الغربية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:52 ص
منطقة الصحراء الغربية
منطقة الصحراء الغربية
وكالات
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دعت موريتانيا الإعلاميين والصحفيين والمدونين إلى توخي الحذر والابتعاد عن التهويل واعتماد المهنية والاستقلالية خلال تغطية الاحداث الجارية في منطقة الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، طالبت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في بيان أصدرته الإعلاميين بالتقيد بأعلى درجات اليقظة والمهنية والاستقلالية خلال تغطية التطورات في الكركرات.

وشددت السلطة على ضرورة "تملك الوعي بالمخاطر المهنية المترتبة علي غياب الوعي بمتطلبات إعلام الأزمات والابتعاد عن المعالجات المثيرة للأحداث أو التي تفتقد الموضوعية أو التوازن ولا تستحضر المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام في أوقات الأزمات أو التي تعمق الاصطفاف والاستقطاب".

وأكدت على ضرورة "تأمين الإعلاميين لتغطية الأزمة بما تعنيه من إخبار ومواكبة وعلى استحضار المسؤولية الاجتماعية المطلوبة في هذه التغطيات بما تفترضه من إشاعة قيم التهدئة وتشجيع منطق الحوار خدمة لأمن بلدنا ومنطقتنا".

وأوصت "السلطة جميع المدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بمواكبة هذه الأحداث بالمساهمة في الاضطلاع بالمواكبة الإعلامية والعمل على إشاعة روح التهدئة والابتعاد عن التهويل والإثارة".

وانقسمت وسائل الاعلام الخاصة في موريتانيا بين مؤيد لمواقف المغرب ومؤيد لمواقف جبهة البوليساريو فيما لجأ البعض إلى تكرار الدعايات والاوصاف التي يطلقها طرفا النزاع ضد الطرف الآخر.

وقد وقعت اشتباكات بين الجيش المغربي ومقاتلي جبهة البوليساريو في منطقة "الكركرات" بالصحراء الغربية.

وتعتبر منطقة الكركرات منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار 1991 الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي أوقف حرب المغرب وجبهة البوليساريو، للسيطرة على منطقة الصحراء الغربية.

وتسيطر المغرب على الصحراء الغربية بشكل كبير، غير أن جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إجراء استفتاء بشأن الاستقلال تطالب بأحقيتها بالسيادة على تلك المنطقة.

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