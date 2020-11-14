ننشر أسماء ضحايا حادث طريق قنا أثناء عودتهم من دير مارجرجس

لقي شخصسن مصرعها، وأصيب 41 آخرين، في تصادم سيارة ملاكى وأتوبيس ركاب بطريق «قنا - الأقصر» الغربى، أمام قرية المحروسة.وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأتوبيس ركاب بطريق «قنا - الأقصر» الصحراوي الغربي، أثناء عودتهم من الاحتفال بعيد الشهيد مار جرجس بقنا.من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير المرفق، بـ 16 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.‎وجاءت أسماء بعض الضحايا والمصابين كالتالي، مصرع آية محمد سلامة، 15 عاما، وإصابة ميلاد جوزيف إبراهيم، 35 عاما، جبرين نصر سيفين، 22 عاما، عماد عدلي سمعان، 42 عاما، رنا مجدي فهمي، 26 عاما، كورلس ناجح راشد، 32 عاما، منى نعيم فتوح، 60 عاما، جوفير راضي صادق، 5 أعوام، تومس حسني سليم، 19 عاما، ناصر سعد عبد الملاك، 35 عاما.كما أسفر الحادث عن إصابة نيرمين فايز منسي، 17 عامًا، أبنوب فايز منسي، 35 عاما، هناء مجلع، 55 عاما، هناء ربيع راجي، 61، ياسمين ربيع حسب الله، 28 عامًا، مروة عبدالمنعم أمين، 16 عامًا، يزن كرولس زكريا، 2 عام، كرولس زكريا دنيال، 29 عامًا، ريهام نصري عدلي، 27 عاما.كذلك أصيب آدم هاني عياد، 6 أعوام، مارية راضي صادق، 10 أعوام، حنا سعد عبدالملاك، 35 عاما، هناء وليم عياد، 44 عاما، كرستين زكريا دنيال، 49 عامًا، تيريزا نصيف تمساح، 55 عاما، لويس نصري وليم، 69 عاما، أيمون سليمان عياد، 16 عاما، أنطونيوس تواضروس، 42 عاما، إيناس عادل ميتري، 21 عاما، بولا يسري تواضروس، 39 عاما.كما أسفر الحادث عن إصابة مجدي دنيال أيوب، 50 عاما، نجدي نور أيوب، 55 عاما، مريم مجدي دنيال، 24 عاما، أبنوس مجدي دنيال، 28 عاما، زيزري روماني صابر، 17 عاما، نجوى سعد عبدالملاك، 40 عامًا، أندرو نجدي فهمي، 65 عاما، سهير رزق الله صادق، 60 عاما، راضي رزق الله صادق، 50 عامًا.